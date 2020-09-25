В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса снова вырос
Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области начал расти впервые за прошедшую неделю. Информацию об этом 28 сентября опубликовало региональное правительство.
За последние 24 часа коэффициент распространения COVID-19 поднялся до 1,05. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей составил 512,8.
В стационаре находятся 1 385 дончан. За минувшие сутки еще пятерых человек подключили к аппаратам ИВЛ, они в тяжелом состоянии. Всего искусственную вентиляцию легких получают 83 жителя Ростовской области. Амбулаторное лечение проходят 2 673 пациента.