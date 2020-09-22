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Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается на прежнем уровне

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области остается на прежнем уровне
В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса сохраняет предыдущее значение. Об этом 24 сентября сообщило региональное правительство.

Коэффициент распространения опасной инфекции за минувшие сутки не изменился и равен 1,04. Показатель заболеваемости в Ростовской области на 100 тысяч жителей - 495.

В стационарах находятся 1 276 пациентов. За последние 24 часа еще 10 человек в тяжелом состоянии были подключены к аппаратам ИВЛ. Общее количество дончан, получающих искусственную вентиляцию легких, составляет 73 человека. Амбулаторно лечение проходят 2 468 жителей донского региона.

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