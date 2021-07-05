В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 вырос до 1,29

В Ростовской области растет коэффициент распространения коронавируса. За сутки с 6 на 7 июля он достиг 1,29. Показатель заболеваемости поднялся до 2 407,5 на 100 тысяч населения.Вместе с этим увеличилось и число зараженных. Медики выявили еще 287 жителей донского региона с подтвержденным диагнозом. Всего с начала пандемии положительные результаты тестов на COVID-19 получил 101 171 человек. Большинство из них - молодежь от 18 до 45 лет и люди от 46 до 65 лет.Более 90% заболевших уже выздоровели, однако врачи смогли спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации областного правительства, 4 738 скончались от тяжелых последствий. За минувшие сутки вирус забрал жизни 18 человек. Это 10 женщин в возрасте от 55 до 94 лет и восемь мужчин от 45 до 85 лет.