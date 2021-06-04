В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса упал до 0,87

Коэффициент распространения коронавируса в Ростовской области продолжает снижаться. По данным на 8 июня, он составляет 0,87. Показатель заболеваемости COVID-19 увеличился до 2 273 на 100 тысяч населения.Растет и число зараженных. За последние 24 часа медики зафиксировали 155 случаев инфицирования среди жителей донского региона. Всего с начала пандемии вирус подхватили 95 464 человека. Большинство из них уже побороли опасную болезнь. Однако медикам удалось спасти не всех. За прошедшие сутки скончались 16 пациентов ковидных госпиталей. За период пандемии COVID-19 забрал жизни 4 529 человек.