В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 сохраняет показатель выше единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции продолжает сохранять высокие показатели. О данных на 26 октября сообщили на официальном портале регионального правительства.Напомним, 22 октября коэффициент резко подскочил со значения 1,03 до 1,09. С этого дня он не изменяется, даже несмотря на рост новых заражений COVID-19. При этом показатель заболевших на 100 тысяч жителей Дона снова увеличился и на сегодняшний день составил 691,5. Накануне он сохранял значение 684,4.Добавим, что за минувшие сутки в Ростовской области выявили ещё 312 случаев заражения коронавирусом. С нарастающим итогом число заболевших в регионе достигло 29 058. Жертвами COVID-19 стали 756 человек. Среди новых 11 жертв оказалась 23-летняя девушка.