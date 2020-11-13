В Ростовской области коэффициент распространения COVID-19 держится ниже единицы

В Ростовской области коэффициент распространения коронавируса держится ниже единицы. Данные об этом приводит региональное правительство.По состоянию на 15 ноября он равен 0,99. Коэффициент распространения влияет на выход из режима ограничительных мер. Для того чтобы Ростовская область вышла на третий этап, необходимо, чтобы он был равен 0,5.Пока на Дону действуют некоторые ограничения. К примеру, с 13 ноября все граждане должны носить маски в лифтах и на парковках, а детям, не достигшим 14 лет, нельзя без сопровождения родителей либо опекунов посещать гипермаркеты и торгово-развлекательные центры.Кроме того, в области запрещена работа кафе и ресторанов после 23.00. Заведения общепита могут начать свою работу только с 7.00.