Школьницу доставили в больницу после укуса клеща в Ростове



В Ростове ребёнка госпитализировали после укуса клеща. Случай произошёл в микрорайоне Военвед вечером 10 июня.



Родители заметили на теле дочери кровососа. Взрослые догадались, что клещ укусил девочку, но не стали снимать его самостоятельно, а обратились к медикам, сообщает DonDay.ru. Врачи извлекли паразита и отправили на экспертизу.



Пациентку было решено оставить под наблюдением врачей ещё на какое-то время.



Добавим, что, по данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 10 июня в медицинские учреждения по поводу укусов клещами обратились 3 862 человека, из них 1 282 – дети в возрасте до 14 лет.



Максимальное число укушенных зафиксировано в Ростове, Таганроге, Волгодонске, Сальском, Песчанокопском и Неклиновском районах.



Отметим, что если человек ранее не был привит, для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита не позднее четырех суток после укуса вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Поэтому сразу после обнаружения клеща следует обратиться в больницу.