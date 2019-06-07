Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Школьницу доставили в больницу после укуса клеща в Ростове

Школьницу доставили в больницу после укуса клеща в Ростове
В Ростове ребёнка госпитализировали после укуса клеща. Случай произошёл в микрорайоне Военвед вечером 10 июня.

Родители заметили на теле дочери кровососа. Взрослые догадались, что клещ укусил девочку, но не стали снимать его самостоятельно, а обратились к медикам, сообщает DonDay.ru. Врачи извлекли паразита и отправили на экспертизу.

Пациентку было решено оставить под наблюдением врачей ещё на какое-то время.

Добавим, что, по данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 10 июня в медицинские учреждения по поводу укусов клещами обратились 3 862 человека, из них 1 282 – дети в возрасте до 14 лет.

Максимальное число укушенных зафиксировано в Ростове, Таганроге, Волгодонске, Сальском, Песчанокопском и Неклиновском районах.

Отметим, что если человек ранее не был привит, для экстренной профилактики клещевого вирусного энцефалита не позднее четырех суток после укуса вводится иммуноглобулин против клещевого энцефалита. Поэтому сразу после обнаружения клеща следует обратиться в больницу.

Подписывайтесь на ROSTOV.RU в яндекс Дзен

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.