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Еще один житель Ростовской области умер после укуса клеща

Еще один житель Ростовской области умер после укуса клеща
Второй с начала 2022 года человек умер после укуса клеща в Ростовской области. Житель Ростова-на-Дону скончался от Крымской геморрагической лихорадки, передаваемой зараженными членистоногими. Об этом 31 мая сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.

Неделей ранее по той же причине скончался житель Новошахтинска. Всего в донском регионе зафиксировано три случая заболевания КГЛ. Два из них привели к летальному исходу.

Добавим, что за последние семь дней на территории Ростовской области также выявили третий случай клещевого боррелиоза – так называемой болезни Лайма.

Всего с начала года клещи покусали 1 605 жителей Дона. Из них 683 – дети до 14 лет.
Фото: pixabay.com
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