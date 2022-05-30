Еще один житель Ростовской области умер после укуса клеща

Фото: pixabay.com

Второй с начала 2022 года человек умер после укуса клеща в Ростовской области. Житель Ростова-на-Дону скончался от Крымской геморрагической лихорадки, передаваемой зараженными членистоногими. Об этом 31 мая сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора.Неделей ранее по той же причине скончался житель Новошахтинска. Всего в донском регионе зафиксировано три случая заболевания КГЛ. Два из них привели к летальному исходу.Добавим, что за последние семь дней на территории Ростовской области также выявили третий случай клещевого боррелиоза – так называемой болезни Лайма.Всего с начала года клещи покусали 1 605 жителей Дона. Из них 683 – дети до 14 лет.