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В Ростовской области от укусов клещей пострадали 880 детей

В Ростовской области от укусов клещей пострадали 880 детей
В Ростовской области 880 детей покусали клещи. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре 15 мая.

Из-за резкого потепления в конце апреля активизировались клещи. Всего от укусов пострадали 2 186 человек, из них 880 - дети в возрасте до 14 лет. За четыре месяца 2024 года вакцинированы от опасных инфекций были 154 человека, в том числе 58 детей.

Как сообщает DonDay со ссылкой на ростовского зоолога Павла Айгишева, если вас укусил клещ, его можно удалить самостоятельно.

Необходимо взять пинцет или нитку и захватить клеща ближе к головке, а затем вытащить. Такой метод поможет избежать нагноения раны.

Если головка оторвалась, вытащить ее можно стерильной иголкой, как занозу. После удаления клеща следует обработать рану йодом или спиртом и помыть руки с мылом.
Однако важно обратиться в медпункт немедленно.
Фото: Роспотребнадзор РО
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