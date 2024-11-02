В Ростовской области энергетики напоминают о правилах поведения при обрывах ЛЭП

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В Ростовской области энергетики «Россети Юг» распространяют памятку о поведении при обрывах проводов и нахождении вблизи ЛЭП.Специалисты напоминают, что приближаться на расстояние восьми метров к оборванным и лежащим на земле проводам категорически запрещено. Также запрещается забираться в трансформаторные будки, взбираться на опоры ЛЭП и самостоятельно проводить их ремонт.В случае обрыва или провисания проводов или же других аварийных ситуаций энергетики просят обратиться к диспетчеру электросетей или позвонить на горячую линию по номеру: 8-800-220-0-220.