Энергетики Ростовской области ввели режим повышенной готовности

Фото: Rostov.ru.

Энергоснабжающая организация объявила о режиме повышенной готовности в филиалах Ростовской области. Об этом 14 декабря сообщили в компании «Россети Юг».Осадки и переменчивая температура привели к обледенению проводов во всем регионе. Из-за этого с 10 декабря случились ЧП, связанные с обрывом ЛЭП и падением их опор (столбов). Порядка 180 тысяч жителей Ростовской области лишились электричества, в донской столице перестали ходить все трамваи и несколько троллейбусов. В городах и районах происходили возгорания от искр на обледеневших проводах.Спустя четверо суток удалось вернуть электричество большинству потребителей. Однако работы по восстановлению света еще продолжаются.— Гололед на проводах воздушных линий электропередачи еще сохраняется. При возникновении новых осадков при минусовой температуре ледяной слой будет быстро нарастать. Не исключены повторные технологические нарушения на энергообъектах, — предупреждают энергетики.Местных жителей просят не подходить к оборванным проводам ближе, чем на восемь метров, не поднимать опоры, не пытаться самостоятельно ремонтировать их, не проникать на трансформаторные подстанции.Помимо Ростовской области, режим повышенной готовности ввели также на территории Волгоградской, Астраханской областей и в Республике Крым.