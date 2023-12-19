В Ростове неделю не могут запустить восемь троллейбусов из-за обрыва проводов

Фото: Rostov.ru.

В Ростове вторую неделю не ходят восемь троллейбусов. Об этом 19 декабря сообщил глава администрации города.На линии до сих пор не вышли маршруты №№ 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12, а также трамвай № 4. Этот транспорт пока вообще не ходит. Вместо электротранспорта пассажиры могут перемещаться на аналогичных автобусных маршрутах.Непогода разбушевалась 11 декабря. В городе на десятках участков проводов произошли обрывы и возгорания. Из-за этого работу трамваев и ряда троллейбусов приостановили.Пока энергетики восстановили только работу пяти маршрутов троллейбусов и шести трамваев, из которых два — частично. Электротранспорт № 7 и № 10 идет до площади Мичурина и переулка Крепостного.