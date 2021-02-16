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В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов

В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов
В Ростовской области расписание пригородных электричек изменится. Как сообщили в Минтрансе донского региона, причиной временных неудобств станет капитальный ремонт части пути.

Для ремонта на участке Новочеркасск - Александровка выделят «технологическое окно» 26 февраля. А 10, 12 и 14 марта аналогичная ситуация будет на участке Миллерово - Тарасовка.

Если вы планируете воспользоваться ж/д транспортом в эти дни, стоит заранее ознакомиться с новым расписанием движения пригородных поездов.

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