В Ростовской области изменится расписание пригородных поездов
В Ростовской области расписание пригородных электричек изменится. Как сообщили в Минтрансе донского региона, причиной временных неудобств станет капитальный ремонт части пути.
Для ремонта на участке Новочеркасск - Александровка выделят «технологическое окно» 26 февраля. А 10, 12 и 14 марта аналогичная ситуация будет на участке Миллерово - Тарасовка.
Если вы планируете воспользоваться ж/д транспортом в эти дни, стоит заранее ознакомиться с новым расписанием движения пригородных поездов.