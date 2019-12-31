В Ростовской области изменится расписание нескольких пригородных поездов



На Дону в январе изменится расписание движения нескольких пригородных поездов.



По новому графику с 15 января пойдёт электричка Сальск – Ростов. Поезд будет отправляться из Сальска на 11 минут раньше – в 4:35. В донскую столицу состав будет приходить в 7:49.



Также меняется расписание электрички Степная – Ростов. От станции Степная пригородный поезд будет отправляться на девять минут позже – в 6:33. На Пригородный вокзал в Ростов он будет прибывать в 7:58.



Кроме того, электричка № 6155 Ростов – Лихая с 15 января до станции Шахтная будет ходить по действующему расписанию. Далее график изменится. В Лихую электричка будет прибывать в 10:24.



Новое расписание будет действовать с 15 января по 27 апреля.