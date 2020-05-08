В Ростовской области изменится расписание двух пригородных поездов

У двух пригородных поездов изменится расписание. Изменения претерпит график электричек № 6021 Азов - Ростов и № 6157 Ростов – Кизитеринка. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД 12 мая.Обслуживание двух этих направлений теперь будет осуществляться одним составом. Таким образом пассажиры из Азова и Батайска без пересадок на станции Ростов-Пригородный смогут добраться до остановок Рабочий городок, Проспект Октября, Микояна, Ростов-Товарный или Сельмаш.С учётом изменений электричка № 6021 отправляется из Азова в 06:19. На станцию Батайск она прибывает в 07:07 и приходит в Ростов в 07:26. Далее этот же состав под номером № 6157 отправляется по маршруту Ростов – Кизитеринка. Электричка отходит от станции в 07:38.Также возобновляется движение пригородного поезда № 7112 Кизитеринка – Ростов. Электричка отходит от станции Кизитеринка в 09:08 и прибывает в Ростов в 09:45.В СКЖД сообщили, что такое расписание будет действовать до конца мая по будним дням.