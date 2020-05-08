Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростовской области изменится расписание двух пригородных поездов

В Ростовской области изменится расписание двух пригородных поездов

У двух пригородных поездов изменится расписание. Изменения претерпит график электричек № 6021 Азов - Ростов и № 6157 Ростов – Кизитеринка. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД 12 мая.

Обслуживание двух этих направлений теперь будет осуществляться одним составом. Таким образом пассажиры из Азова и Батайска без пересадок на станции Ростов-Пригородный смогут добраться до остановок Рабочий городок, Проспект Октября, Микояна, Ростов-Товарный или Сельмаш.

С учётом изменений электричка № 6021 отправляется из Азова в 06:19. На станцию Батайск она прибывает в 07:07 и приходит в Ростов в 07:26. Далее этот же состав под номером № 6157 отправляется по маршруту Ростов – Кизитеринка. Электричка отходит от станции в 07:38.

Также возобновляется движение пригородного поезда № 7112 Кизитеринка – Ростов. Электричка отходит от станции Кизитеринка в 09:08 и прибывает в Ростов в 09:45.

В СКЖД сообщили, что такое расписание будет действовать до конца мая по будним дням.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.