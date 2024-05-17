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В Ростовской области изменится расписание электричек с 19 мая

В Ростовской области изменится расписание электричек с 19 мая
В Ростовской области изменится расписание электричек. Информацию об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.

С 19 мая по 9 сентября в связи с ремонтными работами на железнодорожных путях изменится расписание пригородных поездов. Состав № 6157 со станции Ростов-Главный отправится в 7:51, то есть на 11 минут позже. В Лихую пассажиры прибудут в 11:53.

Поезд №  6162 сообщением Лихая - Ростов-Главный стартует в 4:05. На конечную он доедет в 7:40.

Состав № 6402 отправится из Ростова в Батайск в 7:19, то есть на 34 минуты позже. На конечную он доедет с соответствующим опозданием.

Электричка № 7111 со станции Ростов-Западный начнет движение в 7:49. На остановку Кизитеринка он доберется в 8:38.

Также изменится график состава № 6520. Из Ростова он отправится в 7:59 и доедет в Таганрог в 9:28.
Фото: Ростов ру
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