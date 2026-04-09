Экс-председателю Ростовского облсуда не удалось обжаловать изъятие имущества

Фото: пресс-служба судов Краснодара

Экс-председателю Ростовского облсуда Елене Золотаревой не удалось обжаловать изъятие имущества. Об этом сообщили в пресс-службе судов Краснодарского края.Первомайский районный суд Краснодара принял к рассмотрению жалобу от бывшего председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой, которая намерена оспорить решение о передаче ее имущества в государственную собственность.Проверив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для ее удовлетворения, поскольку не были предоставлены доказательства о законном приобретении имущества. Речь идет о квартире, машино-месте, двух авто - «Тойота Лэнд Крузер», «Тойота Альфард», денежных средствах в размере более сотни миллионов рублей, а также украшений на аналогичную сумму.По материалам дела, бывшая экс-председатель является фактическим владельцем объектов недвижимости и транспортных средств, приобретенных на деньги, полученные незаконным путем. Для ухода от декларирования имущества Золотарева оформляла его на своего сына – Сергея Золотарева и доверенное лицо – Марию Данкевич.Напомним, что Елену Золотареву и других фигурантов дела осудили еще в конце 2025 года.