Желтый уровень погодной опасности ввели в Ростовской области из-за тумана. Об этом свидетельствуют показатели синоптиков Гидрометцентра.Желтый уровень погодной опасности говорит о неблагоприятных явлениях. Местами в регионе синоптики прогнозируют сильный туман. Предупреждение длится до обеда 28 марта.Непогода увеличивает риск возникновения ДТП. В связи с этим водителям рекомендуется быть особенно внимательными на проезжей части. Кроме того, необходимо сохранять безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта. Также важно не совершать резких маневров на дороге.