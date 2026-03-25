Желтый уровень погодной опасности ввели в Ростовской области из-за тумана

Желтый уровень погодной опасности ввели в Ростовской области из-за тумана. Об этом свидетельствуют показатели синоптиков Гидрометцентра.

Желтый уровень погодной опасности говорит о неблагоприятных явлениях. Местами в регионе синоптики прогнозируют сильный туман. Предупреждение длится до обеда 28 марта.

Непогода увеличивает риск возникновения ДТП. В связи с этим водителям рекомендуется быть особенно внимательными на проезжей части. Кроме того, необходимо сохранять безопасную дистанцию до впереди едущего транспорта. Также важно не совершать резких маневров на дороге.
