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В Ростовской области из-за неисправной проводки сгорел частный дом

В Ростовской области из-за неисправной проводки сгорел частный дом
В Мартыновском районе Ростовской области сгорел частный дом. Огонь охватил постройку 25 ноября в слободе Большая Орловка.

По предварительным данным, в спальне заискрила проводка. Спустя пару минут комнату охватил огонь, затем пламя распространилось и на другие. Всего пожар уничтожил 104 квадратных метра жилья.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ходе тушения огня привлекли восемь спасателей на двух спецмашинах. Также участвовали в тушении четыре добровольца.

К счастью, в результате пожара 61-летний хозяин дома не пострадал.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.
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