В Ростовской области из-за неисправной проводки сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Мартыновском районе Ростовской области сгорел частный дом. Огонь охватил постройку 25 ноября в слободе Большая Орловка.По предварительным данным, в спальне заискрила проводка. Спустя пару минут комнату охватил огонь, затем пламя распространилось и на другие. Всего пожар уничтожил 104 квадратных метра жилья.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ходе тушения огня привлекли восемь спасателей на двух спецмашинах. Также участвовали в тушении четыре добровольца.К счастью, в результате пожара 61-летний хозяин дома не пострадал.