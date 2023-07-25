В Ростове на Вавилова сгорел частный дом

Фото: ГУ МЧС по Ростовской области.

В Ростове-на-Дону в садовом товариществе «Железнодорожник» сгорел дом. Пожар случился в ночь на 25 июля на улице Вавилова, 99.По предварительным данным, пламя вспыхнуло в одной из комнат двухэтажного здания около полуночи. За считанные минуты огонь охватил площадь 70 квадратных метров. Жильцы испугались и вызвали на место сотрудников МЧС. Для тушения огня привлекли 14 пожарных на шести автоцистернах.В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что спасателям удалось потушить пламя спустя три часа. В результате пожара никто не пострадал.