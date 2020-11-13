В Ростовской области из-за метели на трассе ввели ограничение движения для большегрузов и автобусов

В Ростовской области на одной из трасс ввели ограничение для движения транспорта. Об этом 17 ноября сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области.Сильные снегопады обрушились на донской регион с утра 16 ноября. В большинстве северных районов замело трассы, а дома и деревья за считанные часы укрыло белым покрывалом. Однако наряду с радостью от выпадения первого снега пришли и трудности. В частности, из-за сильного снегопада многие машины застряли в снежных капканах, а на трассах из-за метели ввели ограничения.Так, на автодороге Котельниково - Песчанокопское с 21-го по 81-й километр (от границы Волгоградской области до Зимовников) вводится ограничение для большегрузного и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями.Ограничения будут сняты после улучшения погоды.