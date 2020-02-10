На трассе М-4 «Дон» ввели ограничение движения для автобусов из-за метели



В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» введено ограничение для движения автобусов. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД Ростовской области, ограничение введено с 8:30 12 февраля на участке с 931 по 1038 километр. Это отрезок дороги между Каменском-Шахтинским и Новочеркасском.



В настоящее время на трассе метель, сильный снег, который повлияли на видимость на дороге.



Напомним, накануне Управление по делам ГО и ЧС Ростова предупредило об ухудшении погоды. В ближайшие дни в донской столице ожидаются снег, дождь и сильный ветер.