В Ростове-на-Дону из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 1500 человек
В Ростове-на-Дону за сутки снизилось количество людей, находящихся под наблюдением из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в администрации города.
По состоянию на полдень 7 апреля медики следят за состоянием 1 555 человек, из них 123 ребёнка. Днём ранее под наблюдением были 1 670 ростовчан. В обсерваторе лежит один человек, в инфекционном отделении городской больницы имени Семашко — пятеро.
Всего по состоянию на 7 апреля в Ростовской области выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Стоит отметить, что за последние дни география распространения пандемии по региону значительно расширилась. Заболевших зарегистрировали в Ростове-на-Дону, Семикаракорском районе, Кашары и Азове.