Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Ростове-на-Дону из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 1500 человек

В Ростове-на-Дону из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 1500 человек
В Ростове-на-Дону за сутки снизилось количество людей, находящихся под наблюдением из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в администрации города.

По состоянию на полдень 7 апреля медики следят за состоянием 1 555 человек, из них 123 ребёнка. Днём ранее под наблюдением были 1 670 ростовчан. В обсерваторе лежит один человек, в инфекционном отделении городской больницы имени Семашко — пятеро.

Всего по состоянию на 7 апреля в Ростовской области выявлено 17 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Состояние всех пациентов оценивается как удовлетворительное. Стоит отметить, что за последние дни география распространения пандемии по региону значительно расширилась. Заболевших зарегистрировали в Ростове-на-Дону, Семикаракорском районе, Кашары и Азове.

Теги: коронавирус коронавирус в Ростове-на-Дону

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.