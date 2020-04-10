В Ростовской области из-за коронавируса на православные праздники закроют кладбища
Все кладбища в Ростовской области закроют на неопределённый срок. Об этом 13 апреля сообщил Сергей Бондарев, первый замгубернатора региона по вопросам социального развития, охраны здоровья населения, труда и занятости, переселения соотечественников, проживающих за рубежом. Такие меры вводят из-за пандемии коронавируса.
В период православных праздников дончане, несмотря на запреты, собираются посещать могилы своих родственников. Так как постановления о запрете выхода из дома не людей не действуют, было принято решение закрыть все кладбища в области. Заместитель губернатора отметил, что скоро соответствующий документ будет опубликован.
Напомним, ранее стало известно, что Роспотребнадзор по Ростовской области запретил прихожанам посещать церкви и другие культовые здания. Руководители организаций должны проводить все обряды без людей. Запреты будут действовать до 30 апреля. Митрополит Меркурий и Новочеркасский Меркурий обратился к жителям донского региона с тем, чтобы они оставались дома.