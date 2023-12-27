Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области из-за ДТП с перевертышем образовалась пробка

В Ростовской области из-за ДТП с перевертышем образовалась пробка
В Ростовской области из-за аварии с перевертышем образовалась пробка. ДТП случилось 27 декабря на выезде из поселка Янтарного.

Авария произошла около 15:00. По словам очевидцев, на участке автодороги столкнулись «Шевроле Нива» и «Опель». От сильного удара внедорожник опрокинуло на бок. Неравнодушные водители вышли из своих машин на дорогу и принялись переворачивать транспорт.

На участке образовалась пробка около 2 километров, от улицы Янтарной,30 до Новочеркасского шоссе,15. Вероятно, водители потеряют какое-то время простаивая в заторе.

Есть ли пострадавшие в результате аварии, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали случившееся.
Фото: Яндекс.Карты
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.