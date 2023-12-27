В Ростовской области из-за ДТП с перевертышем образовалась пробка

Фото: Яндекс.Карты

В Ростовской области из-за аварии с перевертышем образовалась пробка. ДТП случилось 27 декабря на выезде из поселка Янтарного.Авария произошла около 15:00. По словам очевидцев, на участке автодороги столкнулись «Шевроле Нива» и «Опель». От сильного удара внедорожник опрокинуло на бок. Неравнодушные водители вышли из своих машин на дорогу и принялись переворачивать транспорт.На участке образовалась пробка около 2 километров, от улицы Янтарной,30 до Новочеркасского шоссе,15. Вероятно, водители потеряют какое-то время простаивая в заторе.Есть ли пострадавшие в результате аварии, не сообщается. В УГИБДД по Ростовской области пока никак не комментировали случившееся.