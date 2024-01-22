Фото: Лиза Алерт.

В Ростовской области ищут родственников мужчины из Ялуторовска. Он попал в Областную больницу № 3 еще 20 января. Медики не знают, как его зовут и откуда он.Мужчина живет в городе Ялутуровск Тюменской области. Он не может выйти на связь со своими близкими. Возможно, северянин потерял память. О его личности нет никакой информации. Волонтеры Ростовской области подключились к поискам. Может кто-то его узнает и поможет определить его личность.У мужчины среднее телосложение. Его рост около 170 сантиметров. У пациента русые волосы и голубые глаза. В день госпитализации на нем была в белая куртка с капюшоном, синий свитер, синие джинсы и черная кепка.Если знаете мужчину или являетесь его родственником, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.