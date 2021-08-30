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В Ростовской области ищут пропавшего украинца

В Ростовской области ищут пропавшего украинца
В Ростовской области ищут без вести пропавшего украинца. 37-летний Александр Никоровский последний раз выходил на связь с близкими 25 августа из донского региона. Родные не знают, что с ним могло произойти и куда он мог отправиться.

Рост пропавшего - 178 сантиметров, телосложение худощавое, глаза карие, волосы темные. С собой у него паспорт Луганской Народной Республики.

Если вы видели или знаете, где может находиться мужчина, позвоните по номерам: 8-800-700-54-52 или 02.

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