В Ростовской области ищут пропавшего мужчину из Курска

Фото: ЛизаАлерт

В Ростовской области ищут 43-летнего мужчину из Курска. Михаил Халин перестал выходить на связь с 14 сентября.Михаил живет в Курске. В тот день он покинул дом без объяснения и не вернулся. Когда не удалось дозвониться до него к вечеру, близкие начали беспокоиться и обратились в полицию. Спустя время к поисковой операции подключились добровольцы. В социальных сетях Ростовской области распространили информацию о розыске.Приметы Михаила: рост – 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.Если у вас есть сведения о местонахождении Михаила Халина, пожалуйста, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.