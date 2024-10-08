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В Ростовской области ищут пропавшего мужчину из Курска

В Ростовской области ищут пропавшего мужчину из Курска
В Ростовской области ищут 43-летнего мужчину из Курска. Михаил Халин перестал выходить на связь с 14 сентября.

Михаил живет в Курске. В тот день он покинул дом без объяснения и не вернулся. Когда не удалось дозвониться до него к вечеру, близкие начали беспокоиться и обратились в полицию. Спустя время к поисковой операции подключились добровольцы. В социальных сетях Ростовской области распространили информацию о розыске.

Приметы Михаила: рост – 170 см, худощавое телосложение, светло-русые волосы и карие глаза.

Если у вас есть сведения о местонахождении Михаила Халина, пожалуйста, звоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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