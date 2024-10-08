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В Ростове двое пострадали в ДТП в Александровке

В Ростове двое пострадали в ДТП в Александровке
В Ростове двое пострадали в автомобильной аварии в Александровке. Происшествие случилось 7 октября около 23:30.

По предварительным данным, 21-летний водитель «Дацун» ехал по проспекту 40-летия Победы. В районе дома № 2 ему дорогу не уступил 39-летний мужчина за рулем «Киа Рио». Избежать столкновения не удалось. От удара легковушки отлетели в разные стороны.

- В ДТП пострадали водитель «Дацун» и его 35-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.
Фото: соцсети
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