В Ростове двое пострадали в ДТП в Александровке

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В Ростове двое пострадали в автомобильной аварии в Александровке. Происшествие случилось 7 октября около 23:30.По предварительным данным, 21-летний водитель «Дацун» ехал по проспекту 40-летия Победы. В районе дома № 2 ему дорогу не уступил 39-летний мужчина за рулем «Киа Рио». Избежать столкновения не удалось. От удара легковушки отлетели в разные стороны.- В ДТП пострадали водитель «Дацун» и его 35-летний пассажир, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.