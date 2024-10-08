Жители Ростовской области станут свидетелями метеорного дождя

Фото: Дондей

Жители Ростовской области смогут увидеть впечатляющее зрелище в виде метеорного дождя. Самые яркие моменты на небе ожидаются в ночь с 8 на 9 октября.Как пояснил Donday руководитель астрономической обсерватории парка имени М. Горького Николай Дёмин, дракониды — это один из самых известных метеорных дождей осени. Его образуют частички пыли, оставленные кометой 21P/Джакобини — Циннера, пролетавшей вблизи Земли в 2018 году. Особенностью Драконид является непредсказуемая интенсивность проявлений.Подобные вспышки активности наблюдались в 1933, 1946 и 2011 годах.Во время таких проявлений можно было увидеть десятки «падающих звезд» в течение одного часа. Как правило, активность потока составляет от 15 до 20 метеоров в час. Чтобы увидеть Дракониды, лучше всего выбрать ночь в предутренние часы и отойти подальше от огней города.