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Жители Ростовской области станут свидетелями метеорного дождя

Жители Ростовской области станут свидетелями метеорного дождя
Жители Ростовской области смогут увидеть впечатляющее зрелище в виде метеорного дождя. Самые яркие моменты на небе ожидаются в ночь с 8 на 9 октября.

Как пояснил Donday руководитель астрономической обсерватории парка имени М. Горького Николай Дёмин, дракониды — это один из самых известных метеорных дождей осени. Его образуют частички пыли, оставленные кометой 21P/Джакобини — Циннера, пролетавшей вблизи Земли в 2018 году. Особенностью Драконид является непредсказуемая интенсивность проявлений.

Подобные вспышки активности наблюдались в 1933, 1946 и 2011 годах.

Во время таких проявлений можно было увидеть десятки «падающих звезд» в течение одного часа. Как правило, активность потока составляет от 15 до 20 метеоров в час. Чтобы увидеть Дракониды, лучше всего выбрать ночь в предутренние часы и отойти подальше от огней города.
Фото: Дондей
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