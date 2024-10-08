Из Ростова на горнолыжный курорт в Сочи запустят «Лыжную стрелу»

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В новогодние праздники из Ростова на курорт Роза Хутор запустят прямой поезд «Лыжная стрела». Информацию об этом опубликовали на сайте РЖД.Поезд будет останавливаться на станциях Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревская, Лоо, Сочи, Хоста, Адлер и Роза Хутор.Туристический поезд № 926 будет ходить ежедневно с 27 по 30 декабря 2024 года и с 1 по 7 января 2025 года.Стоимость билетов пока не известна, а расписание находится в процессе разработки.В состав поезда входят плацкартные и купейные вагоны, а также вагоны класса «СВ» и вагон со специальным купе для инвалидов. Все вагоны оснащены кондиционерами.