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В Ростове при пожаре в многоэтажке едва не погибли два человека

В Ростове при пожаре в многоэтажке едва не погибли два человека
В Ростове два человека едва не погибли при пожаре в многоэтажке. Пламя вспыхнуло 8 октября на Ворошиловском проспекте, 64.

В многоэтажке вспыхнула одна из квартир на пятом этаже. Соседи почувствовали едкий запах гари в подъезде и вызвали сотрудников МЧС. Когда на место прибыли спасатели, огонь уже выбил окна в квартире и заблокировал жильцам выход.

- Специалисты спасли двух человек, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Пламя уничтожило 15 квадратных метров площади.

К счастью, пожар удалось ликвидировать спустя час. На месте для тушения привлекались 20 спасателей на семи автоцистернах.
Фото: Яндекс карты
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