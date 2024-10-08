Фото: Rostov.ru

В ближайшие сутки в Ростовской области похолодает до нуля градусов. Об этом сообщают синоптики Северо-Кавказского УГМС.По прогнозам синоптиков, столбики термометров ночью достигнут +8…+13 градусов, по северу и западу – до +4 градусов. Днем температура воздуха прогреется до +15…+20 градусов, по югу – до +23 градусов. Ночью ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а днем – местами до 15-18 градусов.На следующий день, 10 октября, синоптики обещают туман. Ночью похолодает до +6…+11 градусов, местами – до +2 градусов. По северу региона температура воздуха достигнет 0 градусов. Температура воздуха сохранится до +16...+21 градуса, а по югу – до +24 градусов.