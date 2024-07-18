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В Ростовской области родственники ищут без вести пропавшего 38-летнего мужчину

В Ростовской области родственники ищут без вести пропавшего 38-летнего мужчину
В Ростовской области родственники ищут без вести пропавшего 38-летнего мужчину. О том, где находится Виктор Карташов, ничего не известно с 6 июля.

Мужчина живет в хуторе Пухляковском Верхнедонского района. В тот день Виктор ушел из дома и не вернулся. Мужчина перестал выходить на связь с близкими. Взволнованные родственники обратились в полицию и к волонтерам.

Рост Виктора - 175 сантиметров. Пропавший худощавого телосложения. У него темно-русые волосы и карие глаза.

Последний раз мужчину видели в темных бриджах, светло-бежевой футболке и темных шлепанцах.

Если у вас есть информация о том, где находится Виктор, сообщите по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.
Фото: ЛизаАлерт.
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