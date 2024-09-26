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В Ростовской области ищут пропавшую 17-летнюю жительницу Севастополя

В Ростовской области ищут пропавшую 17-летнюю жительницу Севастополя
В Ростовской области ищут без вести пропавшую жительницу Севастополя. О местонахождении 17-летней Людмилы Чахоян ничего не известно с 25 мая.

Девушка в тот день ушла из дома и не вернулась. Когда Людмила перестала отвечать на звонки и сообщения, ее близкие забеспокоились. Они обратились в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшей - 160 сантиметров, девушка нормального телосложения. У нее каштановые волосы и карие глаза.

Во что одета Людмила, неизвестно.

Если вы знаете, где может находиться девушка, то сообщите по номерам: 8 (800) 700-54-52 или 112.
Фото: ЛизаАлерт
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