В Ростовской области ищут 79-летнюю пенсионерку из Азова

В Ростовской области разыскивают 79-летнюю Зинаиду Бабич. Женщина считается пропавшей без вести с 21 мая.В тот день пенсионерка ушла из дома в Азове в неизвестном направлении. После того как она не вернулась, родные обратились в полицию и к волонтерам.Рост Зинаиды Николаевны 155 сантиметров. У нее худощавое телосложение, темно-русые волосы и карие глаза.В день исчезновения женщина была в фиолетовой кофте, бежево-коричневом халате и белых шлепанцах.Волонтеры отмечают, что пропавшая может плохо ориентироваться в пространстве.Если вы видели женщину с фото, позвоните по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.