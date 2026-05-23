В Новошахтинске снова загорелся мусорный полигон

- Проводятся работы по трамбованию, пересыпке отвала грунтом. Работает девять единиц спецтехники и 10 человек, - уточнила чиновница.

В Новошахтинске вновь произошло возгорание на мусорном полигоне. Об этом 23 мая сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.Пожар начался на северо-западной окраине города. Возгорание и тление зафиксировали на площади 300 квадратных метров. На левом склоне полигона горят стройматериалы и твердые бытовые отходы. Причины происшествия устанавливаются.Тушение осложняется тем, что отходы продолжают дымиться в труднодоступном месте.Прошлый пожар на мусорном полигоне Новошахтинска произошел несколько дней назад. Отходы загорелись 18 мая, а полностью ликвидировать возгорание удалось только через четыре дня.