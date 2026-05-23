В Ростове пассажира порезало осколками в ДТП с автобусами

- Одного пассажира порезало осколками, - пишут очевидцы.

Фото: Соцсети

В Ростове пассажир пострадал после столкновения двух автобусов. Об этом 23 мая сообщили горожане в соцсетях.Предварительно, авария произошла в районе улицы Зорге, 40. Водитель автобуса № 71 пытался первым занять место у остановки. Для этого он стал обгонять автобус № 94 и подрезал его. После этого общественный транспорт столкнулся. На кадрах с места ДТП видно, что у автобусов разбиты стекла.Информацию об аварии уточняют у официальных источников.