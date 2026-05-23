В Батайске въезд на пляж Соленого озера подорожал до 600 рублей

В Батайске с 1 июня стартует купальный сезон. Как и во всей Ростовской области, к этому времени готовят официальные места для отдыха у воды. Для жителей города единственным разрешенным водоемом для купания остается Соленое озеро.

Перед началом сезона стоимость въезда на пляж выросла на 100 рублей. Теперь автомобилистам придется заплатить 600 рублей за проезд на территорию.

Вероятно, цена изменилась из-за роста расходов на содержание пляжа. Персоналу необходимо выплачивать зарплату, а вывоз мусора стал дороже.

На пляже будут дежурить спасатели и работать медпункт. Они будут находиться на территории ежедневно с 10:00 до 20:00. Жителям напоминают, что купаться в состоянии алкогольного опьянения запрещено.
Фото: Администрация Батайска
