В Ростовской области днем 23 мая отменили опасность БПЛА

В Ростовской области днем 23 мая дали отбой беспилотной опасности. Экстренное сообщение РСЧС поступило около 15:00.

Ранее жителей просили покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам.

Режим опасности действовал около трех часов. Информации о сбитых БПЛА не поступало.
Фото: РСЧС
