В Аксае 8-летняя девочка выпала c высоты второго этажа

Фото: Нейросеть

В Ростовской области 8-летняя девочка выпала с высоты второго этажа. Инцидент произошел 23 мая в Аксае.В тот день ребенок находился в частном доме на улице Донской, 35. Предварительно, в какой-то момент школьница пропала из поля зрения взрослых. Позже родители услышали плач и обнаружили, что девочка выпала с высоты второго этажа.В МБУ АР «УПЧС» уточнили, что девочка находится в сознании. Ребенок доставлен в районную больницу для обследования и возможной госпитализации.