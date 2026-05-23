- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также личности причастных лиц, - добавили в СУ СК по РО.

В Батайске возбудили уголовное дело после нападения на водителя автобуса. Инцидент произошел утром 23 мая.По предварительным данным, водитель сделал замечание компании, которая не оплатила проезд. После этого начался конфликт. Позже разборки продолжились на улице.Группа молодых людей распылила в сторону водителя перцовый баллончик, а затем стала бить его по голове и телу. После нападения нападавшие скрылись.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».