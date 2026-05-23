За сутки на Дону потушили 20 пожаров

В Ростовской области за сутки потушили 20 пожаров. Статистикой за 22 мая поделились в региональном ГУ МЧС.

Спасатели выезжали на 11 техногенных возгораний. Одно из них произошло в Гуково. Там из-за короткого замыкания загорелся телевизор. К приезду пожарных огонь распространился на три квадратных метра. В тушении участвовали семь специалистов и три единицы техники. К счастью, никто не пострадал.

Также спасателей привлекали к ликвидации последствий девяти ДТП.

Всего за сутки задействовали 92 человека и 23 единицы техники.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
