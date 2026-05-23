Появились кадры смертельного ДТП с пешеходом в Аксае

Фото: Госавтоинспекция по Ростовской области

В Сети опубликовали кадры жуткого ДТП в Аксае, в котором погибла 80-летняя женщина. Трагедия произошла 23 мая на пересечении улицы Гагарина и проспекта Ленина.На видео видно, как водитель «Нивы» проезжает перекресток на запрещающий сигнал светофора и сталкивается с «Поршем Бокстер». После удара отечественный автомобиль продолжил движение и наехал на пенсионерку, переходившую дорогу. Затем машина вылетела с проезжей части и врезалась в дерево.От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.