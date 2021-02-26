В Ростовской области «Газпром» «трясет» деньги с пенсионера, прожившего более года без газа
Пенсионер Владимир Котенко из села Греково-Ульяновка Родионово-Несветайского района стал настоящим заложником непомерных финансовых аппетитов «Газпрома». Rostov.ru уже рассказывал историю 73-летнего мужчины, который больше года прожил без газа. В сентябре 2019 года компания «Газпром межрегионгаз» в буквальном смысле отрезала у пенсионера газовую трубу из-за формальной бумажки (договора на техобслуживание). Мытарства старика продолжались 14 месяцев. Газовый монополист тянул из дедушки последние копейки за разные «услуги». И только после того, как семья пенсионера оплатила несколько десятков тысяч рублей, газ в доме дедушки подключили…
Но не успел Владимир Дмитриевич расплатиться по всем квитанциям «Газпрома» и порадоваться долгожданному теплу, как получил новый «подарок» - счет за газ на восемь тысяч рублей. А чтобы пенсионер не расслаблялся, в этой же квитанции упоминалось, что его газовый счетчик должен пройти поверку или его надо заменить на новый.
- Я позвонил в горгаз и сказал, что у меня попросту нет таких средств, - говорит Владимир Дмитриевич. - К тому же я в жизни не видел таких цифр за газ. Прежде максимум выходило две тысячи в самые лютые морозы. Откуда они восемь тысяч насчитали?
По словам пенсионера, первое письмо о необходимости замены счетчика ему пришло еще в июне 2020 года. Это покажется смешным, но тогда дедушка был отрезан от голубого топлива. Пользовался обычной печкой, которую топил углем или дровами.
Газовые счетчики действительно имеют свой срок годности. Обычно его прописывают производители на техническом паспорте. Кроме того, согласно Федеральному закону «Об обеспечении единства измерений», приборы должны проверяться специальными службами перед установкой и через 2-8 лет их использования.
Свой счетчик Владимир Котенко поставил в 2003 году с гарантией на 20 лет. Последний визит газовиков был в апреле 2012 года. Тогда, вместо того чтобы добросовестно сделать демонтаж и отправить прибор на диагностику, сотрудники просто сорвали старую пломбу и повесили новую. Разумеется, не бесплатно.
Пенсионеру ничего не осталось, как выполнять требования «Газпром межрегионгаза» и поменять счетчик. Счетчик отцу купил сын Александр за 3 600 рублей. Для потребителей это наиболее простой выход из положения, в отличие от долгой процедуры с поверкой прибора. В противном случае деда снова могли отключить от топлива. Еще одну зиму без тепла он бы не пережил.
Владимир Котенко признался, что вся эта бесконечная нервотрепка с газовиками сильно подкосила его здоровье. Он практически не выходит из дома. Часто вызывает врачей из-за плохого самочувствия.
- Видимо, простудился, когда жил без отопления. У меня выявили какое-то затвердение в ногах, и теперь я не могу ходить. Еле-еле по дому передвигаюсь, - поделился пенсионер.
Кстати, изначально газовая компания требовала от пенсионера приехать к ним в офис за 50 километров с новым измерительным прибором, чтобы зарегистрировать его и поставить пломбу. Лишь спустя месяц сотрудники «Газпрома» навестили пенсионера и выполнили все необходимые услуги: регистрацию, установку, опломбировку. Справедливости ради надо сказать, что за эти услуги они не взяли с него ни копейки.
Над Владимиром Дмитриевичем висит долг в 15 тысяч рублей за якобы потребленный газ. К восьми тысячам за январь прибавились семь тысяч за февраль. Его пенсия – чуть меньше 12 тысяч рублей.
Старик горько сетует:
- Раздам всем денег за газ, свет, воду, мусор… на жизнь ничего не останется. Говорят, вот и продукты в магазинах подорожали. А мне что с того? Денег все равно нет.
Кстати, в самом «Газпроме» неподъемные счета за газ объяснили очень просто. К концу 2020 года у пенсионера Костенко истек срок поверки газового счетчика. А это значит, что газовый монополист рассчитывал объем потребления не по прибору учета, а по некоему среднемесячному нормативу. То, что этот самый норматив в 4-5 раз выше обычных платежей, никого не волнует. Как и то, что непомерные аппетиты одних ставят на грань голодной смерти старого беззащитного человека.