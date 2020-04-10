Стало известно, где Ростовской области выявили новые случаи заражения коронавирусом
В Ростовской области ширится география распространения пандемии коронавируса. О том, в каких городах зафиксировали новые случаи заболевания, рассказали в правительстве региона.
За последние сутки на Дону подтвердили 20 новых случаев. Всего в Ростовской области зарегистрировано 98 больных COVID-19. Шестеро новых больных — жители Ростова-на-Дону, трое — Шахт, четверо — Азовского района, двое — Каменска-Шахтинского, двое — Кашарского района, двое — Батайска и один — Таганрога. Также случаи выявлены в Новочеркасске, Азове, Матвеев- Кургане, Семикаракорске, Чертково, Зверево, Донецке, Аксае, Кашарах, Цимлянском, Сальском, Мартыновском и Октябрьском районах. Среди них есть как контактные, так и завозные случаи. Болезнь зафиксировали в том числе и у маленьких детей. За весь период выздоровело восемь пациентов.
Под медицинским наблюдением в Ростовской области находятся 1 526 человека, из них на самоизоляции по месту жительства – 1428.