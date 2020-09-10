Четыре человека стали жертвами коронавируса в Ростовской области

В Ростовской области еще четверо пациентов с коронавирусом скончались. Об этом сообщает региональное правительство.По данным на 12 сентября, в Ростовской области новыми жертвами коронавируса стали пенсионеры с сопутствующими хроническими заболеваниями. Это 71-летняя женщина с гипертонической болезнью с осложнениями, нарушением обмена веществ, поздно обратившаяся за медицинской помощью; 68-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, заболеваниями желудочно-кишечного тракта; 72-летний мужчина с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы с осложнениями, хроническими эндокринными заболеваниями; 65-летняя женщина с гипертонической болезнью с осложнениями, анемией и нарушением обмена веществ.Общее число умерших от опасного вируса насчитывает 397 человек.Выросло и количество заболевших. В донском регионе за последние сутки таких было зарегистрировано 159 человек. Примечательно, что в этот раз донская столица хоть и стала лидером по количеству заболевших, но составила не 80% от общего количества, а всего треть. С другой стороны, это свидетельствует о том, что больше инфицированных в других городах.