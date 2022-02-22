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В Ростовской области еще 3 480 человек подхватили коронавирус

В Ростовской области еще 3 480 человек подхватили коронавирус
Ростовская область продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Несмотря на сложную обстановку в стране и мире, люди болеют опасным вирусом. За сутки в донском регионе коронавирус подхватили 3 480 человек.

По данным регионального правительства, большая часть зараженных - люди от 18 до 45 лет (36,7%), еще 34,2% - это пациенты от 46 до 65 лет; 13,5% составили люди от 66 до 79 лет; 4,5% - это зараженные старше 80 лет и 11,1% - это дети.

Всего с начала пандемии опасный вирус выявили у 311 880 жителей Ростовской области. Большинство из этого числа уже победили инфекцию и вакцинируются.
Фото: Ростов.ру
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