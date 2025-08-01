Часть Ростовской области осталась без воды

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В Гуково, Зверево и Красносулинском районе отключили водоснабжение. Об этом сообщила министр ЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.В ночь на 1 августа снова произошло аварийное отключение электричества. Из-за этого остановились насосные станции водовода Гуково-Гундоровский. Это уже четвертый подобный случай с 23 июля.Хотя энергетики смогли вернуть электричество, предыдущие отключения привели к неполному восстановлению водоснабжения. Теперь решение проблемы откладывается на 2 августа.