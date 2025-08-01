В Ростовской области после атаки БПЛА поврежден дом многодетной семьи

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В ночь на 1 августа в Ростовской области работали силы ПВО. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Дроны были уничтожены в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах.В Новошахтинске пострадали окна частного дома на Октябрьской улице, где живет многодетная семья. Также фрагменты беспилотников попали в крышу дома на Байдукова.В селе Петрушино Неклиновского района была повреждена внешняя стена частного дома на Стахановской улице. На Заводской улице загорелась кровля. В Родионово-Несветайской слободе огонь уничтожил траву на площади 100 квадратных метров, но пожарные быстро ликвидировали возгорание.К счастью, никто не пострадал.